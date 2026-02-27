Um tesourinho pré-JS

Pedro Ribeiro, ex-presidente da Câmara de Almeirim, apresenta-se na sua página na rede social Facebook como “Gestor Tributário e Aduaneiro, Vereador da Câmara de Santarém, Católico, Socialista e Benfiquista”. Uma declaração de interesses reveladora de que o político, que foi também presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo durante mais de uma década, é um livro aberto no tocante às suas preferências, convicções e ocupações. E, não satisfeito com isso, fez também questão de revelar recentemente ao mundo outra filiação, que remonta provavelmente a tempos pré-Juventude Socialista, onde Pedro Ribeiro desabrochou para a política. Pode ser que a publicidade grátis ao universo do Mickey e do Pateta valha uma viagem à Disneylândia, para espairecer do abalo do desaire autárquico do último Outono….