28/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 28-02-2026 21:00

O regresso de Ana Câncio
- foto arquivo O MIRANTE
Na última semana, durante a sessão pública promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) em Vila Franca de Xira, a propósito da consulta pública.

Na última semana, durante a sessão pública promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) em Vila Franca de Xira, a propósito da consulta pública do estudo de impacte ambiental do projecto de alargamento da Linha do Norte, uma das surpresas foi Ana Câncio, ex-presidente da Junta de Vila Franca de Xira, que protagonizou uma das intervenções mais acutilantes da sessão, que o Cavaleiro Andante aqui publica na íntegra: “Da maneira como vocês apresentaram este projecto até parece que teríamos de vos agradecer por esventrarem Vila Franca de Xira. Até parece que nos estão a fazer um enorme favor. Deixaram-nos migalhas em contrapartida ao que vão fazer às nossas terras. É pouco o que nos dão face ao que nos vão tirar”, disse. A ex-autarca, que disse viver junto à linha ferroviária, considera que o projecto “vai vandalizar completamente as nossas terras”, numa obra que não trará benefícios nenhuns para os moradores. “E não somos totós, não vão chegar mais comboios suburbanos como vocês dizem”, acusou. Em 2011, enquanto era presidente da junta, Ana Câncio ficou furiosa com O MIRANTE por termos noticiado que ela se reformara aos 38 anos com uma reforma de mil euros por apenas 16 anos de trabalho, culpa de problemas respiratórios alegadamente causados pelos aparelhos de ar condicionado. Agora, o Cavaleiro Andante tira-lhe o chapéu, por ter reaparecido em público sem papas na língua, sem se deixar intimidar e com um recado na mouche à APA e à Infraestruturas de Portugal.

