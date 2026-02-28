Professor Fernando

Na última sessão da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira (PS), explicou com calma e detalhe às dúvidas dos eleitos mais novos.

Na última sessão da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira (PS), explicou com calma e detalhe às dúvidas dos eleitos mais novos sobre o aditamento ao empréstimo com uma instituição bancária, como um professor paciente. Já nas reuniões de câmara o autarca aplica muitas vezes o silêncio académico às perguntas dos vereadores da oposição e só responde aos alunos que lhe caem nas boas graças, deixando os restantes a estudar… por conta própria.