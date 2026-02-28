Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 28-02-2026 15:00
Professor Fernando
- foto O MIRANTE
Na última sessão da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira (PS), explicou com calma e detalhe às dúvidas dos eleitos mais novos.
Na última sessão da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira (PS), explicou com calma e detalhe às dúvidas dos eleitos mais novos sobre o aditamento ao empréstimo com uma instituição bancária, como um professor paciente. Já nas reuniões de câmara o autarca aplica muitas vezes o silêncio académico às perguntas dos vereadores da oposição e só responde aos alunos que lhe caem nas boas graças, deixando os restantes a estudar… por conta própria.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Vale Tejo
25-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar