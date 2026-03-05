uma parceria com o Jornal Expresso
05/03/2026

Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-03-2026 15:00

Ainda há gente como antigamente

Ainda há gente como antigamente
- foto O MIRANTE
No Bairro do Espírito Santo, em Azambuja, há quem se tenha cansado de ver o estado de abandono em que aquele lugar se encontra e tenha decidido cuidar do espaço público.

No Bairro do Espírito Santo, em Azambuja, há quem se tenha cansado de ver o estado de abandono em que aquele lugar se encontra e tenha decidido cuidar do espaço público. Segundo a vereadora do PSD na Câmara de Azambuja, Margarida Lopes, uma moradora do bairro tem estado a assegurar a rega dos espaços verdes com água que sai da sua própria casa e que, naturalmente, lhe encarece a factura ao final do mês. A atitude faz lembrar tempos idos em que as pessoas se preocupavam se o passeio à frente de casa estava limpo e, caso não estivesse, faziam bom uso das vassouras. Hoje fazem mais uso das redes sociais e da crítica fácil. O Cavaleiro Andante enaltece por isso o trabalho e atitude desta moradora e, já agora, lança o desafio aos serviços municipais para irem até lá ver como se faz.

