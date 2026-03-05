uma parceria com o Jornal Expresso
05/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-03-2026 21:00

E o resto são cantigas…

- foto DR
A consulta pública do projecto de duplicação da Linha do Norte em Vila Franca de Xira já terminou.

A consulta pública do projecto de duplicação da Linha do Norte em Vila Franca de Xira já terminou. Mas em Vila Franca de Xira e Alhandra continuam a ecoar as conversas e opiniões sobre a controversa sessão pública de esclarecimento sobre o processo que foi promovida no final de Fevereiro no pavilhão do Cevadeiro pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Nessa sessão fica também para a história a gaffe de Augusto Serrano, responsável da APA que conduziu a sessão, que quando chamou o ex-presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz ao microfone, Mário Cantiga, o nomeou como Mário Catinga, depois como Mário Cantinga, e depois desistiu. Com catinga ou sem ela, a verdade é o que o momento soltou alguns sorrisos, numa daquelas sessões que só daria vontade para chorar....

