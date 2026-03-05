uma parceria com o Jornal Expresso
05/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-03-2026 07:00

Foi explorar até cair em Rio Maior

Foi explorar até cair em Rio Maior
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Em Rio Maior, o Caminho do Olival cedeu e arrastou uma conduta de saneamento deixando a nu as fragilidades de uma exploração que já somava desconfianças.

Em Rio Maior, o Caminho do Olival cedeu e arrastou uma conduta de saneamento deixando a nu as fragilidades de uma exploração que já somava desconfianças. A Direcção-Geral de Energia e Geologia travou a actividade da mina Via-Vai, na Azinheira. A derrocada cortou acessos, fechou preventivamente a EM 583 e fez correr efluentes para a lagoa, num cenário que a Associação de Defesa do Território local baptizou de “acidente ambiental”. Do outro lado, a autarquia assegura que não há contaminação do lençol freático, mas admite incumprimentos e exige rigor absoluto na reposição das condições originais. A estrada municipal já reabriu, selada e drenada, sob vigilância diária. Mas a confiança, essa, não se tapa com betume.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região