Foi explorar até cair em Rio Maior

Em Rio Maior, o Caminho do Olival cedeu e arrastou uma conduta de saneamento deixando a nu as fragilidades de uma exploração que já somava desconfianças. A Direcção-Geral de Energia e Geologia travou a actividade da mina Via-Vai, na Azinheira. A derrocada cortou acessos, fechou preventivamente a EM 583 e fez correr efluentes para a lagoa, num cenário que a Associação de Defesa do Território local baptizou de “acidente ambiental”. Do outro lado, a autarquia assegura que não há contaminação do lençol freático, mas admite incumprimentos e exige rigor absoluto na reposição das condições originais. A estrada municipal já reabriu, selada e drenada, sob vigilância diária. Mas a confiança, essa, não se tapa com betume.