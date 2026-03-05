uma parceria com o Jornal Expresso
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-03-2026 18:00

Reunião à prova de água (ou quase)

- foto O MIRANTE
Na reunião de câmara de Benavente de segunda-feira, 3 de Março, a chuva não ficou à porta.

Na reunião de câmara de Benavente de segunda-feira, 3 de Março, a chuva não ficou à porta. Entrou sem pedir licença, dispensou qualquer identificação e sentou-se na última fila, mais precisamente em cima da mesa dos funcionários que asseguram a transmissão online. Democracia participativa em versão aquática. Depois de vários dias de sol, o São Pedro decidiu recordar ao executivo municipal que a meteorologia também aprecia acompanhar a ordem de trabalhos. Mal começou a chover na rua, começou a chover no salão nobre dos Paços do Concelho. Ping. Ping. Ping.
A reacção foi célere. Primeiro um copo de café e depois um suporte de guarda-chuvas elevado à categoria de equipamento estratégico de protecção civil. Tudo para amortecer o som das gotas que competiam com as intervenções políticas. O episódio só veio confirmar as palavras da presidente, Sónia Ferreira, que desde que tomou posse tem vindo a alertar para o facto de chover em várias zonas do edifício da câmara e em praticamente todos os equipamentos desportivos do concelho. Melhor prova não podia haver….

