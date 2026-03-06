Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 06-03-2026 21:00
A meter água
- foto O MIRANTE
Pedro Ribeiro, vereador do PS na Câmara de Santarém, faz questão de demonstrar que continua atento ao que se passa no concelho. E no início desta semana, em duas publicações nas redes sociais, partilhou vídeos a denunciar as infiltrações nos pavilhões desportivos das Escolas Alexandre Herculano e Mem Ramires, onde a água entra em abundância sempre que chove demasiado. O assunto já foi falado também em reunião de câmara e o presidente do município, João Leite, prometeu obras para estancar os problemas. Mas, enquanto tal não acontece, os pavilhões vão metendo água sempre que há chuvada. E Pedro Ribeiro lá se vai sentindo como peixe na água a fazer oposição nas redes sociais….
