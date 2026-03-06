uma parceria com o Jornal Expresso
A meter água
Pedro Ribeiro, vereador do PS na Câmara de Santarém, faz questão de demonstrar que continua atento ao que se passa no concelho.

Pedro Ribeiro, vereador do PS na Câmara de Santarém, faz questão de demonstrar que continua atento ao que se passa no concelho. E no início desta semana, em duas publicações nas redes sociais, partilhou vídeos a denunciar as infiltrações nos pavilhões desportivos das Escolas Alexandre Herculano e Mem Ramires, onde a água entra em abundância sempre que chove demasiado. O assunto já foi falado também em reunião de câmara e o presidente do município, João Leite, prometeu obras para estancar os problemas. Mas, enquanto tal não acontece, os pavilhões vão metendo água sempre que há chuvada. E Pedro Ribeiro lá se vai sentindo como peixe na água a fazer oposição nas redes sociais….

