Aperta com ela!

No último fim-de-semana, Vila Franca de Xira recebeu a visita de milhares de pessoas que foram participar na popular Corrida das Lezírias. Este ano o evento teve um cariz solidário com a recolha de bens para o vizinho município de Arruda dos Vinhos. Por isso coube aos dois autarcas, Fernando Paulo Ferreira, de Vila Franca de Xira, e Carlos Alves, de Arruda dos Vinhos, dar o tiro simbólico de partida para a corrida. O problema foi a buzina não ter colaborado, tendo os atletas arrancado sem o habitual som de partida, o que gerou alguns sorrisos. A equipa técnica da corrida ainda pediu aos autarcas para “apertar e abanar” a buzina, mas ele há dias em que as ditas não querem mesmo colaborar....