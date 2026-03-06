uma parceria com o Jornal Expresso
06/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 06-03-2026 07:00

Autarcas à mesa… de matrecos

Autarcas à mesa… de matrecos
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A inauguração das Tasquinhas de Rio Maior é uma corrida de fundo ao longo dos balcões e mesas das várias associações que ali põem à prova as suas especialidades gastronómicas à comitiva oficial.

A inauguração das Tasquinhas de Rio Maior é uma corrida de fundo ao longo dos balcões e mesas das várias associações que ali põem à prova as suas especialidades gastronómicas à comitiva oficial. Mas como se está na cidade do desporto, convém também intercalar a maratona de comes e bebes com algum exercício físico para queimar calorias e ganhar alento para mais umas iguarias. Nem que seja à volta de uma mesa de matraquilhos, como fizeram o presidente da câmara Filipe Santana Dias e a presidente da assembleia municipal Isaura Morais. O Cavaleiro Andante não sabe o resultado do jogo nem se houve ‘penáltis’, para além dos que foram emborcados, perdão, convertidos, pelos atletas que participaram no périplo inaugural….

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região