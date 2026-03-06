Autarcas à mesa… de matrecos

A inauguração das Tasquinhas de Rio Maior é uma corrida de fundo ao longo dos balcões e mesas das várias associações que ali põem à prova as suas especialidades gastronómicas à comitiva oficial. Mas como se está na cidade do desporto, convém também intercalar a maratona de comes e bebes com algum exercício físico para queimar calorias e ganhar alento para mais umas iguarias. Nem que seja à volta de uma mesa de matraquilhos, como fizeram o presidente da câmara Filipe Santana Dias e a presidente da assembleia municipal Isaura Morais. O Cavaleiro Andante não sabe o resultado do jogo nem se houve ‘penáltis’, para além dos que foram emborcados, perdão, convertidos, pelos atletas que participaram no périplo inaugural….