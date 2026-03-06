Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 06-03-2026 18:00
Garra olímpica!
- foto O MIRANTE
A Corrida das Lezírias, em Vila Franca de Xira, é um espaço privilegiado para todo o tipo de atletas: os profissionais, os amadores, os que gostam de caminhar, de conversar ou apenas de aparecer. E pelo meio há também as claques de apoio, como esta que o Cavaleiro Andante encontrou pelo Campo do Cevadeiro. Resta saber é onde estava a bebida para o reabastecimento....
