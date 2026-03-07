O grande adversário político de Nuno Mira é Queimado

O movimento político independente de Paulo Queimado foi cilindrado nas últimas eleições autárquicas na Chamusca, tendo conseguido apenas cerca de 300 votos em todo o concelho, mas o ex-presidente conseguiu mesmo assim ser eleito para a assembleia municipal. Foi lá que na última sessão (ver notícia na página 29) tentou fazer o trabalho da oposição, questionando Nuno Mira e as suas opções de gestão. Depois de um discurso em que pôs em causa o plano estratégico do orçamento do actual executivo, Nuno Mira deixou o autarca em silêncio, até ao final da sessão, apontando de forma pragmática tudo o que Paulo Queimado disse, contradizendo o que foi a sua gestão ao longo de três mandatos. Quando um equipamento municipal como as piscinas está fechado desde 2019 por culpa sua, o mínimo exigível seria humildade. Mas o que se viu foi o contrário: pose altiva e um discurso ensaiado como se o passado não tivesse a sua assinatura. As piscinas municipais tornaram-se talvez a maior vergonha autárquica das últimas décadas. Não apenas pelo tempo em que a população já está privada de um serviço público, mas pelo descontrole financeiro e pela gestão errática que a obra simboliza. Nuno Mira recordou ainda para Queimado ouvir, os prazos falhados em várias obras. Queimado ouviu as respostas de Nuno Mira e saiu da sessão sem voltar a abrir a boca. Caso para pensar que Nuno Mira vai jogar em casa na luta política que vai ter que travar durante o seu mandato. Para já o seu grande adversário é Queimado.