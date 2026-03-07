Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 07-03-2026 10:00
Um saco de gatos com as unhas aparadas
- foto O MIRANTE
O PSD de Santarém vive numa espécie de estado de graça que as vitórias eleitorais normalmente proporcionam, e isso reflecte-se no ambiente interno. Não surpreende por isso que não tenha aparecido alguém com vontade de afrontar a liderança interna de João Leite para a concelhia de Santarém, o mesmo sucedendo a nível distrital com Ricardo Oliveira. Em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E o inverso, como se constata, também é verdadeiro. O saco de gatos assanhados que em tempos foi o PSD de Santarém (concelhio e distrital) parece hoje uma ninhada de gatinhos fofinhos, com as unhas aparadas… Vamos ver até quando.
