Namoro político em lume brando

Depois de um arranque de mandato com discursos mais rijos e sobrancelhas franzidas, a política em Benavente parece estar a entrar numa fase mais… romântica. Na última reunião de câmara, o Chega mostrou-se particularmente afinado com o PSD em vários pontos da ordem de trabalhos, desde o voto de louvor aos agentes da Protecção Civil até à crítica aos gastos com o Festival do Arroz Carolino. Pelo meio, ainda houve tempo para apelos à união dos sete eleitos em torno do estaleiro municipal da Coutada Velha, porque há assuntos que, dizem, não são para espectáculo. E assim, entre consensos, acenos de cabeça e alguma sintonia discursiva, quem assiste às reuniões começa a perguntar se o que pareciam ser confrontos entre diferentes forças políticas está afinal a dar lugar a um discreto namoro institucional. Resta saber se isto fica por trocas de olhares ou se, um dia destes, ainda vemos lançar os convites para o casamento. Em política, como no amor, há aproximações que começam devagarinho… e depois já ninguém os separa.