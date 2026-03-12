Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 12-03-2026 10:00
Não haverá temas mais importantes do que o tom das reuniões de Abrantes?
- foto O MIRANTE
Em Abrantes, as reuniões de câmara continuam animadas. De um lado, Ana Oliveira, vereadora do PSD, acusa Manuel Valamatos de sexismo, paternalismo e falta de chá para o cargo. Do outro, o presidente da câmara, impávido e sereno, a responder com o clássico “sempre foi assim”. A oposição diz que é silenciada, Valamatos diz que tudo corre dentro do regulamento. Mas, em Abrantes, até a discussão sobre os dez minutos de intervenção parece durar uma eternidade, quando há assuntos tão mais importantes para discutir.
