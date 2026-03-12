O confrangido Veiga Maltez, o inteligente Trump e as bestas comentadoras

O ex-autarca da Golegã e médico José Veiga Maltez criticou com contundência, nas redes sociais, os “dislates da soez cretinice da maioria dos nossos comentadores”, tendo como pano de fundo o conflito que alastrou no Médio Oriente com os ataques dos Estados Unidos da América e de Israel ao Irão. O clínico traçou o diagnóstico e, entre loas à inteligência e estratégia do presidente norte-americano – “que sabe o que quer e para onde vai” -, aproveita para zurzir na “verborreia diária dos ditos ‘experts’, comentadores políticos de tudo e de nada, da maioria dos canais de TV”, que lhe invadem a sala. E vai mais longe: “Muitas destas ‘reais bestas’ parafraseando um termo goleganense, limitam-se a falar dos actos e dos factos dos outros, não sabendo nós sobre nada dos seus modos, enfim, se terão autoridade e legitimidade, pela sua vida, para apreciarem e delinearem a ‘vida’ dos outros!”. O Cavaleiro Andante regista a opinião desassombrada de Veiga Maltez e espera que o médico não lhe diagnostique um ataque de “cretinice” ou de “verborreia”, nem o apode de cavalgadura, por se ter atrevido, humildemente, a comentar o comentário do ex-autarca do PS e especialista em geopolítica que abomina certos comentadores….