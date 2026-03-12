uma parceria com o Jornal Expresso
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 12-03-2026 21:00

O mau exemplo vem de cima

- foto DR
Num tempo em que se discute a proibição dos telemóveis nas escolas, talvez valha a pena olhar primeiro para a sala dos adultos.

Num tempo em que se discute a proibição dos telemóveis nas escolas, talvez valha a pena olhar primeiro para a sala dos adultos. A fotografia foi tirada durante um jantar do PS distrital com José Luís Carneiro e mostra Nuno Mira, presidente da Câmara da Chamusca, a usar da palavra enquanto, na plateia, três autarcas de peso da região se entretêm no telemóvel. Nada de novo e é justamente esse o problema. Como querem depois que as crianças não façam o mesmo, se os crescidos, que passam a vida a pedir respeito, são os primeiros a dar o mau exemplo? Se os políticos, autarcas e demais figuras da vida pública não conseguem largar o telemóvel uns minutos para ouvir quem está a discursar, depois não se admirem que os miúdos façam o mesmo.

