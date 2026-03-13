João Moura e os seus: PSD de Santarém desfila a sua irrelevância

Nesta fotografia, que parece tirada numa praça de toiros ou, pelo menos, num desses bastidores onde alguns políticos gostam de posar, estão os camaradas João Moura, Ricardo Oliveira e Rui Rufino, de copo na mão e fato engomado. A qualidade que lhes falta como políticos, sobra-lhes na indumentária. O PSD de Santarém vive hoje mergulhado numa letargia funda e isso notou-se bem nas internas, onde o entusiasmo militante coube em escassos 436 votantes. Ricardo Oliveira está longe de ser uma liderança mobilizadora, muito por culpa de ainda ser um súbdito e protegido de João Moura. Vai acumulando cargos e protagonismo sem qualquer rasgo político, mas é o que acontece quando vestimos as calças de outra pessoa. Rui Rufino, também homem da sombra de João Moura, e seu cliente habitual nas cavalgadas que o secretário de Estado vai dando pela Golegã, continua a lembrar que há quem deixe mais marca no corte do casaco do que na história da política local, como é o seu caso na Chamusca.