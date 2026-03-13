uma parceria com o Jornal Expresso
13/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 13-03-2026 07:00

João Moura e os seus: PSD de Santarém desfila a sua irrelevância

João Moura e os seus: PSD de Santarém desfila a sua irrelevância
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Nesta fotografia, que parece tirada numa praça de toiros ou, pelo menos, num desses bastidores onde alguns políticos gostam de posar, estão os camaradas João Moura, Ricardo Oliveira e Rui Rufino, de copo na mão e fato engomado.

Nesta fotografia, que parece tirada numa praça de toiros ou, pelo menos, num desses bastidores onde alguns políticos gostam de posar, estão os camaradas João Moura, Ricardo Oliveira e Rui Rufino, de copo na mão e fato engomado. A qualidade que lhes falta como políticos, sobra-lhes na indumentária. O PSD de Santarém vive hoje mergulhado numa letargia funda e isso notou-se bem nas internas, onde o entusiasmo militante coube em escassos 436 votantes. Ricardo Oliveira está longe de ser uma liderança mobilizadora, muito por culpa de ainda ser um súbdito e protegido de João Moura. Vai acumulando cargos e protagonismo sem qualquer rasgo político, mas é o que acontece quando vestimos as calças de outra pessoa. Rui Rufino, também homem da sombra de João Moura, e seu cliente habitual nas cavalgadas que o secretário de Estado vai dando pela Golegã, continua a lembrar que há quem deixe mais marca no corte do casaco do que na história da política local, como é o seu caso na Chamusca.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região