Palha de Abrantes

A última sessão da Assembleia Municipal de Abrantes mostrou que a política local também pode passar pela doçaria. O deputado João Mira (PSD) garantiu que os eleitos do seu partido “não estão cá para comer palha”, numa crítica ao presidente da câmara, Manuel Valamatos (PS). A resposta veio logo do eleito Paulo Lourenço (PS), que disse estranhar ouvir um abrantino falar assim de um doce tão apreciado no concelho. Com ironia, confessou que ele próprio come palha “todos os dias e com muita satisfação”, sugerindo ao colega que talvez devesse começar a fazer o mesmo….