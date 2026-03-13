uma parceria com o Jornal Expresso
13/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 13-03-2026 18:00

Quando a água baixa, sobe a maré política

Quando a água baixa, sobe a maré política
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na última reunião do executivo da Câmara de Coruche falou-se de cheias, prejuízos e apoios que ainda estão por quantificar. Tudo assuntos sérios, que exigem contas feitas e decisões ponderadas.

Na última reunião do executivo da Câmara de Coruche falou-se de cheias, prejuízos e apoios que ainda estão por quantificar. Tudo assuntos sérios, que exigem contas feitas e decisões ponderadas. Mas, como quase sempre acontece quando o tema é água, a conversa acabou por ganhar corrente. O vereador Francisco Gaspar não gostou de ouvir o vereador Dionísio Mendes e acusou-o de fazer campanha “populista e demagógica”, exigindo ainda um pedido de desculpas aos coruchenses por ter dito, noutros tempos, que as cheias eram “um problema do passado”. Dionísio Mendes respondeu sem grandes alarmes. Disse que não se sentia ofendido, que já conhece bem o estilo do adversário político e que, no caso concreto, Francisco Gaspar também não precisava de pedir desculpa a ninguém… porque, segundo ele, obra feita ainda não se viu. No meio da troca de galhardetes, ficou a certeza de que os prejuízos das cheias ainda estão por apurar. Já o prejuízo das palavras esse parece estar bem quantificado, porque quando a água recua em Coruche, a política costuma aproveitar para subir um bocadinho.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região