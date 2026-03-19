Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-03-2026 18:00
Apanhados no meio do filme
- FOTO – GNR
A GNR interceptou o autocarro dos Bombeiros Voluntários de Alcanede, que transportava uma excursão com 55 pessoas que iam ao teatro a Lisboa, e alega que a associação não tem alvará para efectuar transporte de passageiros.
A GNR interceptou o autocarro dos Bombeiros Voluntários de Alcanede, que transportava uma excursão com 55 pessoas que iam ao teatro a Lisboa, e alega que a associação não tem alvará para efectuar transporte de passageiros. Já a associação humanitária diz que a GNR não tem razão e o seu presidente acusa mesmo a Guarda de pôr em causa o bom nome da instituição ao difundir essa informação. Pelo meio ficaram os passageiros, que pagaram bilhete para o teatro e acabaram por ser actores secundários desse ‘filme’ que não estava no programa….
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