Apanhados no meio do filme

A GNR interceptou o autocarro dos Bombeiros Voluntários de Alcanede, que transportava uma excursão com 55 pessoas que iam ao teatro a Lisboa, e alega que a associação não tem alvará para efectuar transporte de passageiros.

A GNR interceptou o autocarro dos Bombeiros Voluntários de Alcanede, que transportava uma excursão com 55 pessoas que iam ao teatro a Lisboa, e alega que a associação não tem alvará para efectuar transporte de passageiros. Já a associação humanitária diz que a GNR não tem razão e o seu presidente acusa mesmo a Guarda de pôr em causa o bom nome da instituição ao difundir essa informação. Pelo meio ficaram os passageiros, que pagaram bilhete para o teatro e acabaram por ser actores secundários desse ‘filme’ que não estava no programa….