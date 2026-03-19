uma parceria com o Jornal Expresso
19/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-03-2026 18:00

Apanhados no meio do filme

Apanhados no meio do filme
- FOTO – GNR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A GNR interceptou o autocarro dos Bombeiros Voluntários de Alcanede, que transportava uma excursão com 55 pessoas que iam ao teatro a Lisboa, e alega que a associação não tem alvará para efectuar transporte de passageiros.

A GNR interceptou o autocarro dos Bombeiros Voluntários de Alcanede, que transportava uma excursão com 55 pessoas que iam ao teatro a Lisboa, e alega que a associação não tem alvará para efectuar transporte de passageiros. Já a associação humanitária diz que a GNR não tem razão e o seu presidente acusa mesmo a Guarda de pôr em causa o bom nome da instituição ao difundir essa informação. Pelo meio ficaram os passageiros, que pagaram bilhete para o teatro e acabaram por ser actores secundários desse ‘filme’ que não estava no programa….

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Vale Tejo
    18-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região