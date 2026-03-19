E as grávidas, pá?

Na manhã de sábado, 14 de Março, as comissões de utentes servidas pelo Hospital Vila Franca de Xira realizaram um protesto à porta da unidade de saúde contra o encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia. Face à dimensão do problema, seria de esperar a presença de uma multidão mas pouco mais de 150 pessoas estiveram presentes. E grávidas, que se visse pelo tamanho da barriga, nem uma. Não se estranha por isso que o Cavaleiro Andante tenha dado com alguns sacos ainda cheios com as placas que o povo deveria erguer contra o actual estado de coisas, mas que acabaram por ficar sem uso. Não foi só o serviço hospitalar a esvaziar-se naquela manhã em Vila Franca de Xira: foi também a força da união popular....