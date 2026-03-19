Problemas que dão cabo dos nervos...

As televisões lembraram-se do concelho de Vila Franca de Xira no último fim-de-semana a propósito do protesto convocado pelas comissões de utentes em frente ao Hospital Vila Franca de Xira na manhã de sábado, por causa do fecho das urgências de ginecologia e obstetrícia. Para a história fica o momento em que António Torrão, vereador na Câmara de Azambuja e ex-presidente da Junta de Aveiras de Cima, suou a camisola ao falar com algum nervosismo para os microfones. Primeiro a rectificar a quantos quilómetros fica a União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa do Hospital de Loures. Depois, ao considerar que tamanha distância é enorme para “uma senhora que tenha problemas de gravidez”. O autarca ainda rectificou, tirando a palavra problema e mantendo apenas a gravidez, mas o mal estava feito. Se provas houvesse que este é um problema que mexe mesmo com os nervos dos autarcas, ora aí ficou António Torrão a prová-lo com toda a veemência....