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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-03-2026 21:00

Problemas que dão cabo dos nervos...

Problemas que dão cabo dos nervos...
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As televisões lembraram-se do concelho de Vila Franca de Xira no último fim-de-semana a propósito do protesto convocado pelas comissões de utentes em frente ao Hospital Vila Franca de Xira na manhã de sábado, por causa do fecho das urgências de ginecologia e obstetrícia.

As televisões lembraram-se do concelho de Vila Franca de Xira no último fim-de-semana a propósito do protesto convocado pelas comissões de utentes em frente ao Hospital Vila Franca de Xira na manhã de sábado, por causa do fecho das urgências de ginecologia e obstetrícia. Para a história fica o momento em que António Torrão, vereador na Câmara de Azambuja e ex-presidente da Junta de Aveiras de Cima, suou a camisola ao falar com algum nervosismo para os microfones. Primeiro a rectificar a quantos quilómetros fica a União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa do Hospital de Loures. Depois, ao considerar que tamanha distância é enorme para “uma senhora que tenha problemas de gravidez”. O autarca ainda rectificou, tirando a palavra problema e mantendo apenas a gravidez, mas o mal estava feito. Se provas houvesse que este é um problema que mexe mesmo com os nervos dos autarcas, ora aí ficou António Torrão a prová-lo com toda a veemência....

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