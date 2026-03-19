Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-03-2026 10:00
Renunciar virou hábito no Chega
- foto DR
No Chega há uma tradição autárquica que se vai instalando: muitos dos candidatos eleitos chegam ao poder pela porta do voto e saem pela renúncia antes de o mandato acabar.
No Chega há uma tradição autárquica que se vai instalando: muitos dos candidatos eleitos chegam ao poder pela porta do voto e saem pela renúncia antes de o mandato acabar. Uns invocam razões pessoais, outros ficam-se pelas explicações vagas do costume, mas, em demasiados casos, sabemos que são guerrilhas internas e incompatibilidades súbitas. O caso de Ourém é só mais um capítulo dessa novela. Rita Sousa, vereadora eleita pelo Chega, renunciou ao mandato. A seguir, também a segunda da lista disse que não queria. Vai agora o terceiro nome, como se a escolha dos eleitores fosse uma espécie de rifa onde se vai tirando senhas até alguém aceitar sentar-se na cadeira.
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