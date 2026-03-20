Na última semana, devido ao acumular de pontos para aprovar pelo executivo municipal de Vila Franca de Xira que eram indispensáveis para os serviços técnicos da câmara poderem funcionar, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), decidiu quebrar uma tradição de que Vila Franca de Xira há muito se orgulhava.

Na última semana, devido ao acumular de pontos para aprovar pelo executivo municipal de Vila Franca de Xira que eram indispensáveis para os serviços técnicos da câmara poderem funcionar, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), decidiu quebrar uma tradição de que Vila Franca de Xira há muito se orgulhava: a de ter sempre reuniões públicas, decidindo realizar uma reunião privada para despachar apenas os assuntos que vinham pendentes das sessões anteriores. E aproveitou para incluir, nessa reunião à porta fechada, as propostas do Chega, que também já andavam há meses para ser discutidas. A situação não caiu bem entre os vereadores do Chega, que rapidamente consideraram a ideia um grave atentado à transparência democrática. Manobra ou não, o certo é que o assunto está a fazer correr muita tinta e a procissão deste mandato ainda vai no adro....