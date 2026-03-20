uma parceria com o Jornal Expresso
20/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 20-03-2026 18:00

À porta fechada

À porta fechada
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na última semana, devido ao acumular de pontos para aprovar pelo executivo municipal de Vila Franca de Xira que eram indispensáveis para os serviços técnicos da câmara poderem funcionar, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), decidiu quebrar uma tradição de que Vila Franca de Xira há muito se orgulhava.

Na última semana, devido ao acumular de pontos para aprovar pelo executivo municipal de Vila Franca de Xira que eram indispensáveis para os serviços técnicos da câmara poderem funcionar, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), decidiu quebrar uma tradição de que Vila Franca de Xira há muito se orgulhava: a de ter sempre reuniões públicas, decidindo realizar uma reunião privada para despachar apenas os assuntos que vinham pendentes das sessões anteriores. E aproveitou para incluir, nessa reunião à porta fechada, as propostas do Chega, que também já andavam há meses para ser discutidas. A situação não caiu bem entre os vereadores do Chega, que rapidamente consideraram a ideia um grave atentado à transparência democrática. Manobra ou não, o certo é que o assunto está a fazer correr muita tinta e a procissão deste mandato ainda vai no adro....

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Vale Tejo
    18-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região