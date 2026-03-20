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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 20-03-2026 07:00

Deixar andar até ruir

Deixar andar até ruir
- Foto CM Arruda dos Vinhos
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O presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), Miguel Cruz, foi a Arruda dos Vinhos ver os estragos das tempestades nas estradas que são da competência da sua empresa e saiu do concelho com as orelhas a arder.

O presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), Miguel Cruz, foi a Arruda dos Vinhos ver os estragos das tempestades nas estradas que são da competência da sua empresa e saiu do concelho com as orelhas a arder. Não só ouviu os autarcas a lembrar que muitas das estradas acabaram por ruir devido a anos sem intervenções de fundo que foram sendo proteladas pela IP, como ainda foi praticamente obrigado a garantir que a reparação das estradas afectadas no concelho será uma prioridade para a IP. Diz quem acompanhou a visita que foi uma verdadeira enxurrada de promessas. Agora é esperar para ver se são cumpridas ou se foi só fogo de vista para distrair os nativos....

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