Deixar andar até ruir

O presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), Miguel Cruz, foi a Arruda dos Vinhos ver os estragos das tempestades nas estradas que são da competência da sua empresa e saiu do concelho com as orelhas a arder. Não só ouviu os autarcas a lembrar que muitas das estradas acabaram por ruir devido a anos sem intervenções de fundo que foram sendo proteladas pela IP, como ainda foi praticamente obrigado a garantir que a reparação das estradas afectadas no concelho será uma prioridade para a IP. Diz quem acompanhou a visita que foi uma verdadeira enxurrada de promessas. Agora é esperar para ver se são cumpridas ou se foi só fogo de vista para distrair os nativos....