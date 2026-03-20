Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 20-03-2026 21:00
Mais um monumento à má gestão no concelho da Chamusca
- foto DR
No Semideiro há mais uma obra que resume a arte da gestão de Paulo Queimado no concelho da Chamusca: gastar primeiro, pensar depois.
No Semideiro há mais uma obra que resume a arte da gestão de Paulo Queimado no concelho da Chamusca: gastar primeiro, pensar depois. O Centro de Dia, instalado na antiga escola primária, custou cerca de 300 mil euros, foi pago integralmente pela Câmara da Chamusca, inaugurado com pompa e circunstância em Julho de 2023 e, três anos depois, continua tão útil como um chapéu de chuva em dia de tempestade. Para quem ainda tinha dúvidas, aqui fica mais uma grande herança do antigo Governo de Paulo Queimado e da sua vice-presidente e companheira Cláudia Moreira.
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