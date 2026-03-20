Trânsito parado, negócio montado na Ponte da Chamusca

Na Ponte da Chamusca as filas de trânsito têm tanto tempo de espera que há quem olhe para o problema como oportunidade de negócio.

Na Ponte da Chamusca as filas de trânsito têm tanto tempo de espera que há quem olhe para o problema como oportunidade de negócio. Naquela travessia nasceu uma “economia paralela da espera”. O condutor pode aproveitar para beber um café, comprar umas cerejas ou umas cebolas. Falta pouco para surgir o menu executivo: bica, sandes e um calmante para quem ainda acredita que o problema da Ponte da Chamusca vai algum dia ser resolvido.

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