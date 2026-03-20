O presidente da Câmara de Alenquer, o socialista João Nicolau, viu a primeira revisão ao Orçamento de 2026 ser chumbada pela oposição. O autarca disse que, no documento, estavam alterações importantes para fazer face às despesas com as intempéries que assolaram o concelho nos meses de Janeiro e Fevereiro, mas, apesar de o documento ter sido discutido em reunião privada com todos os vereadores, foi chumbado na reunião pública. A oposição fintou o executivo, pregou uma rasteira ao presidente, mas ainda está por ver quem afinal marcou golo, uma vez que em causa estão os destinos da população do concelho.