Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 20-03-2026 10:00
Uma rasteira ao presidente
- foto O MIRANTE
O presidente da Câmara de Alenquer, o socialista João Nicolau, viu a primeira revisão ao Orçamento de 2026 ser chumbada pela oposição.
O presidente da Câmara de Alenquer, o socialista João Nicolau, viu a primeira revisão ao Orçamento de 2026 ser chumbada pela oposição. O autarca disse que, no documento, estavam alterações importantes para fazer face às despesas com as intempéries que assolaram o concelho nos meses de Janeiro e Fevereiro, mas, apesar de o documento ter sido discutido em reunião privada com todos os vereadores, foi chumbado na reunião pública. A oposição fintou o executivo, pregou uma rasteira ao presidente, mas ainda está por ver quem afinal marcou golo, uma vez que em causa estão os destinos da população do concelho.
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