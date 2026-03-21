uma parceria com o Jornal Expresso
21/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-03-2026 07:00

Segurança em primeiro lugar!

Segurança em primeiro lugar!
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Estas caixas - que bem podem ser de comunicações ou de electricidade - em Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, estão com um problema.

Estas caixas - que bem podem ser de comunicações ou de electricidade - em Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, estão com um problema e por isso alguém se lembrou de vedar o acesso ao local com umas fitas precárias. O Cavaleiro Andante só espera que o problema não seja muito grave nem represente, por exemplo, perigo de electrocussão. É que com fitinhas destas ninguém fica verdadeiramente a salvo....

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Vale Tejo
    18-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região