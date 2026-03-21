Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-03-2026 07:00
Segurança em primeiro lugar!
- foto O MIRANTE
Estas caixas - que bem podem ser de comunicações ou de electricidade - em Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, estão com um problema.
Estas caixas - que bem podem ser de comunicações ou de electricidade - em Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, estão com um problema e por isso alguém se lembrou de vedar o acesso ao local com umas fitas precárias. O Cavaleiro Andante só espera que o problema não seja muito grave nem represente, por exemplo, perigo de electrocussão. É que com fitinhas destas ninguém fica verdadeiramente a salvo....
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