Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-03-2026 10:00
Têm lucros de milhões mas falta-lhes vergonha
- foto DR
Na Chamusca há um poste de telecomunicações tombado há semanas na Avenida Almirante Gago Coutinho.
Na Chamusca há um poste de telecomunicações tombado há semanas na Avenida Almirante Gago Coutinho. Mas o que salta à vista é a falta de vergonha das empresas do sector das telecomunicações. Num país onde as operadoras anunciam lucros de milhões, cobram fortunas aos consumidores e espremem famílias com pacotes, fidelizações e taxas de tudo e mais alguma coisa, esperava-se pelo menos o básico: manutenção, rapidez e respeito por quem paga. Este é o retrato de um serviço que cobra como primeira classe e responde como terceira.
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