Têm lucros de milhões mas falta-lhes vergonha

Na Chamusca há um poste de telecomunicações tombado há semanas na Avenida Almirante Gago Coutinho. Mas o que salta à vista é a falta de vergonha das empresas do sector das telecomunicações. Num país onde as operadoras anunciam lucros de milhões, cobram fortunas aos consumidores e espremem famílias com pacotes, fidelizações e taxas de tudo e mais alguma coisa, esperava-se pelo menos o básico: manutenção, rapidez e respeito por quem paga. Este é o retrato de um serviço que cobra como primeira classe e responde como terceira.