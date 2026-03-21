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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-03-2026 10:00

Têm lucros de milhões mas falta-lhes vergonha

Têm lucros de milhões mas falta-lhes vergonha
- foto DR
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Na Chamusca há um poste de telecomunicações tombado há semanas na Avenida Almirante Gago Coutinho.

Na Chamusca há um poste de telecomunicações tombado há semanas na Avenida Almirante Gago Coutinho. Mas o que salta à vista é a falta de vergonha das empresas do sector das telecomunicações. Num país onde as operadoras anunciam lucros de milhões, cobram fortunas aos consumidores e espremem famílias com pacotes, fidelizações e taxas de tudo e mais alguma coisa, esperava-se pelo menos o básico: manutenção, rapidez e respeito por quem paga. Este é o retrato de um serviço que cobra como primeira classe e responde como terceira.

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