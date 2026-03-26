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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 26-03-2026 07:00

Furacão Carlos

Furacão Carlos
- foto O MIRANTE
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O presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves (PS), não falha uma ultimamente.

O presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves (PS), não falha uma ultimamente: tem estado na linha da frente da luta dos autarcas contra o encerramento das urgências de obstetrícia e ginecologia no Hospital Vila Franca de Xira e já antes, em Fevereiro, esteve em todas as televisões e jornais por causa do comboio de tempestades que descarrilou no seu concelho. E como lhe deve ter tomado o gosto, decidiu assinar na última semana um artigo de opinião no Público onde avisa que meter os concelhos a pagar as despesas das tempestades, à custa de empréstimos, é estar a comprometer os compromissos futuros dos municípios. Parece que depois das tempestades Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo e Marta, houve uma outra tempestade que começou e ainda não acabou: a tempestade Carlos, para desgosto da oposição que, nas últimas reuniões de câmara, parece ter sido levada pelo vento....

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