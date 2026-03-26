Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 26-03-2026 21:00
Noras em modo José Hermano Saraiva
- foto O MIRANTE
O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, José Miguel Noras, é conhecido pela eloquência que coloca no discurso, nomeadamente quando se foca em temáticas ligadas à História.
O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, José Miguel Noras, é conhecido pela eloquência que coloca no discurso, nomeadamente quando se foca em temáticas ligadas à História. O ex-presidente da Câmara de Santarém aproveitou a cerimónia que se seguiu à inauguração de um elevador no Lar dos Rapazes, para entrar em ‘modo José Hermano Saraiva’ e partilhar com a plateia algumas curiosidades históricas ligadas ao local onde falava. Um momento a que não faltou o proverbial “citar é omitir”, tão caro ao orador. Noras mostrou que a habilidade para o discurso é como andar de bicicleta: quem sabe, nunca esquece. E quando a bicicleta embala, é o cabo dos trabalhos para a travar....
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