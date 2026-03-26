O dress code e os baldas

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), manteve a tradição criada no tempo do ex-presidente Moita Flores e envergou o traje tradicional ribatejano para a inauguração das Festas de São José.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), manteve a tradição criada no tempo do ex-presidente Moita Flores e envergou o traje tradicional ribatejano para a inauguração das Festas de São José. O autarca foi acompanhado na indumentária pelo seu fiel escudeiro e vice-presidente da câmara, Emanuel Campos, mas a restante vereação apareceu à civil, talvez por ser avessa a fardas....