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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 26-03-2026 18:00

O dress code e os baldas

O dress code e os baldas
- foto O MIRANTE
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O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), manteve a tradição criada no tempo do ex-presidente Moita Flores e envergou o traje tradicional ribatejano para a inauguração das Festas de São José.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), manteve a tradição criada no tempo do ex-presidente Moita Flores e envergou o traje tradicional ribatejano para a inauguração das Festas de São José. O autarca foi acompanhado na indumentária pelo seu fiel escudeiro e vice-presidente da câmara, Emanuel Campos, mas a restante vereação apareceu à civil, talvez por ser avessa a fardas....

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