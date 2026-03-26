Overdose ministerial

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), teve um arranque de semana agitado. Primeiro começou a reunir-se com a ministra da Saúde, por causa do encerramento das urgências de obstetrícia e ginecologia do hospital da sua cidade. E depois faltou ao início da reunião de câmara, realizada nesse mesmo dia, porque teve de receber o ministro das infraestruturas, que visitou a zona logística de Castanheira do Ribatejo. Agora é esperar para ver se todo o latim gasto com os governantes vai dar em alguma coisa ou se foi apenas falar para o boneco.