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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 27-03-2026 07:00

A falta de chá nas reuniões de Azambuja

A falta de chá nas reuniões de Azambuja
- foto O MIRANTE
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O clima aqueceu na última reunião da Câmara de Azambuja por causa de posições políticas acerca do estado do Sistema Nacional de Saúde.

O clima aqueceu na última reunião da Câmara de Azambuja por causa de posições políticas acerca do estado do Sistema Nacional de Saúde. Enquanto o PSD apontava o dedo aos governos PS, o munícipe Manuel Couceiro, que já foi eleito na assembleia municipal, resolveu participar sem que lhe fosse dada a palavra. A atitude foi de imediato repreendida pelo presidente do município, o socialista Silvino Lúcio, que o avisou das “regras do jogo”. O munícipe pediu desculpa, mas depois de ouvir que “as desculpas não se pedem, evitam-se” acabou por se levantar da cadeira e atravessar a sala a dizer que o presidente tem falta de chá. “O senhor é que tem de tomar chá, beba chá que lhe faz bem”, retorquiu o presidente. Há muito que a falta de chá deixou de ser associada aos mais desfavorecidos e passou a ser prática generalizada, que depende de momentos e temperamentos. Por isso, o truque será mesmo generalizar o acto de beber mais chá (de preferência de camomila) para que o mesmo não falte nos momentos de maior tensão....

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