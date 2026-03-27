João Nicolau ainda anda às aranhas

João Nicolau (PS) ganhou a Câmara de Alenquer nas últimas eleições e prometeu um “novo impulso”, mas o jovem autarca tem revelado nas últimas semanas que ainda não conhece os cantos à casa que governa. Diz quem trabalha na Câmara de Alenquer, e quem com ela tem de lidar diariamente, que a desorganização passou a ser o prato do dia desde que João Nicolau chegou ao gabinete da presidência. As perguntas feitas pelos jornalistas de O MIRANTE ficam por responder, não se sabendo sequer se o autarca lê as missivas, assim como as respostas por escrito a alguns munícipes. João Nicolau queixa-se de falta de pessoal, mas talvez tenha chegado a hora de admitir que se calhar o problema é de falta de organização. E, se assim é, será porque o exemplo não vem de cima? .