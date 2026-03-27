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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 27-03-2026 19:00

O Chega é um partido em guerra consigo próprio

O Chega é um partido em guerra consigo próprio
- foto arquivo O MIRANTE
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Na distrital do Chega de Santarém, Manuela Estevão tornou-se uma figura cada vez mais difícil de aturar e agora com as denúncias que fez de intimidação à concelhia as coisas certamente vão ficar piores.

Na distrital do Chega de Santarém, Manuela Estevão tornou-se uma figura cada vez mais difícil de aturar e agora com as denúncias que fez de intimidação à concelhia as coisas certamente vão ficar piores. A empresária de Santarém apontou o dedo inclusive ao vereador na câmara, Pedro Correia, com quem fez campanha e de quem se pensava ser muito “amiga”. O Chega é, cada vez mais e na maioria dos casos, um partido em guerra consigo próprio.

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