Problema resolvido daqui a vinte anos

Alunos do 1º ciclo da cidade de Santarém voltaram a marcar presença na inauguração das Festas de São José, onde aguardaram pacientemente em formatura que as atrasadas entidades oficiais chegassem de charrete. No final da revista às forças em parada, o presidente da câmara, João Leite, perguntou quem que é queria ser polícia quando fosse grande e a maior parte das crianças levantou o braço. Pelos vistos, se a tendência for geral, daqui a vinte anos temos o problema da falta de agentes resolvido. Agora, é ter paciência e esperar para ver....