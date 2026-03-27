Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 27-03-2026 10:00
Problema resolvido daqui a vinte anos
- foto O MIRANTE
Alunos do 1º ciclo da cidade de Santarém voltaram a marcar presença na inauguração das Festas de São José, onde aguardaram pacientemente em formatura que as atrasadas entidades oficiais chegassem de charrete.
Alunos do 1º ciclo da cidade de Santarém voltaram a marcar presença na inauguração das Festas de São José, onde aguardaram pacientemente em formatura que as atrasadas entidades oficiais chegassem de charrete. No final da revista às forças em parada, o presidente da câmara, João Leite, perguntou quem que é queria ser polícia quando fosse grande e a maior parte das crianças levantou o braço. Pelos vistos, se a tendência for geral, daqui a vinte anos temos o problema da falta de agentes resolvido. Agora, é ter paciência e esperar para ver....
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