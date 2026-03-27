uma parceria com o Jornal Expresso
27/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 27-03-2026 10:00

Problema resolvido daqui a vinte anos

Problema resolvido daqui a vinte anos
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Alunos do 1º ciclo da cidade de Santarém voltaram a marcar presença na inauguração das Festas de São José, onde aguardaram pacientemente em formatura que as atrasadas entidades oficiais chegassem de charrete.

Alunos do 1º ciclo da cidade de Santarém voltaram a marcar presença na inauguração das Festas de São José, onde aguardaram pacientemente em formatura que as atrasadas entidades oficiais chegassem de charrete. No final da revista às forças em parada, o presidente da câmara, João Leite, perguntou quem que é queria ser polícia quando fosse grande e a maior parte das crianças levantou o braço. Pelos vistos, se a tendência for geral, daqui a vinte anos temos o problema da falta de agentes resolvido. Agora, é ter paciência e esperar para ver....

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Vale Tejo
    25-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região