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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 28-03-2026 18:00

Affair urbanístico em Coruche 

Affair urbanístico em Coruche 
- foto O MIRANTE
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Há lapsos que passam despercebidos e outros que ficam para a história.

Há lapsos que passam despercebidos e outros que ficam para a história. Na última reunião do executivo de Coruche, o debate sobre o regulamento do centro histórico prometia ser denso, técnico e pouco dado a emoções fortes. Mas bastou uma troca de palavras para transformar a responsabilidade civil num caso… conjugal. Entre pareceres, artigos do PDM e questões sobre legalidade, o presidente da câmara, Nuno Azevedo (PS), tropeçou no juridiquês e atirou para a mesa uma inesperada “responsabilidade civil extraconjugal”. A correcção veio de imediato, “ai, extracontratual”, disse, quando já se ouviam gargalhadas e risos no salão nobre. Tudo porque o centro histórico da vila quase foi palco de um drama doméstico….

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