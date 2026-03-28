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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 28-03-2026 07:00

Da comédia ao impasse político

Da comédia ao impasse político
- foto O MIRANTE
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A marcação da reunião da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa para aprovação do orçamento deste ano e constituição de novos elementos para o executivo tem sido uma autêntica comédia.

A marcação da reunião da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa para aprovação do orçamento deste ano e constituição de novos elementos para o executivo tem sido uma autêntica comédia. Em cima da mesa já estiveram duas datas, que nunca chegaram a ser publicadas em edital, mas, como à terceira é de vez, a data de 27 de Março já foi oficialmente publicitada. Sem soluções fáceis e sem o apoio da coligação Nova Geração, o executivo de António José Inácio vai ter de repensar os cargos atribuídos, de forma a não onerar o orçamento e evitar críticas da oposição, que já acusa o presidente de não cumprir o que defendia anteriormente e o que criticava no anterior executivo. O desfecho desta reunião poderá ser determinante para a estabilidade do executivo, numa altura em que a margem política se revela cada vez mais estreita. Para já, o enredo mantém-se imprevisível e o público aguarda para ver se o último acto será, finalmente, levado até ao fim.

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