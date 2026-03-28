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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 28-03-2026 10:00

Uma aberração difícil de engolir

Uma aberração difícil de engolir
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A União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz deu luz verde a uma empresa de publicidade para instalar dois painéis publicitários na vila, mas os locais escolhidos para a sua instalação fizeram deflagrar críticas entre a população e correr muita tinta.

A União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz deu luz verde a uma empresa de publicidade para instalar dois painéis publicitários na vila, mas os locais escolhidos para a sua instalação fizeram deflagrar críticas entre a população e correr muita tinta. E não é para menos. Ocupar com obstáculos publicitários os passeios que deviam ser para os peões, pessoas com carrinhos de bebé ou em cadeira de rodas é, no mínimo, censurável. Será que não houve ninguém, quer na empresa dona dos painéis quer na junta de freguesia, que tenha olhado para o que ali existe e se tenha questionado sobre a aberração de colocar essas estruturas em pleno passeio? Ou será que toda a gente olhou para o lado? A junta, porque recebeu umas paragens de autocarro como contrapartida - e até acha que num dos passeios, como nem está elevado para permitir a circulação de cadeira de rodas, está tudo bem -; e a empresa, que assim vai fazendo o seu negócio, enquanto as pessoas são obrigadas a desviar-se desses monos e a questionar quem nos governa e que mundo é este em que vivemos....

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