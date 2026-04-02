À vara larga!

No parque de estacionamento do Hospital Rainha Santa Isabel, em Torres Novas, no dia 24 de Março, o Cavaleiro Andante deu com este belo exemplo da arte de bem estacionar.

No parque de estacionamento do Hospital Rainha Santa Isabel, em Torres Novas, no dia 24 de Março, o Cavaleiro Andante deu com este belo exemplo da arte de bem estacionar. Quando o dono da scooter passar a usar carro, quantos lugares ocupará?.