Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 02-04-2026 21:00
Almirante atracou em Santarém e não levanta âncora
- foto O MIRANTE
Santarém recebeu no sábado o novo Presidente da República, António José Seguro; o candidato derrotado na segunda volta, André Ventura, que esteve numa acção do Chega; e também o almirante Gouveia e Melo, que esteve na cerimónia de apresentação das Forças Armadas ao Chefe de Estado.
Santarém recebeu no sábado o novo Presidente da República, António José Seguro; o candidato derrotado na segunda volta, André Ventura, que esteve numa acção do Chega; e também o almirante Gouveia e Melo, que esteve na cerimónia de apresentação das Forças Armadas ao Chefe de Estado. Gouveia e Melo, aliás, tem sido presença constante em Santarém desde a campanha eleitoral para as Presidenciais, e por lá continua, firme e hirto, a prometer seriedade e liderança. Será já a pensar nas próximas?.
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