Almirante atracou em Santarém e não levanta âncora

Santarém recebeu no sábado o novo Presidente da República, António José Seguro; o candidato derrotado na segunda volta, André Ventura, que esteve numa acção do Chega; e também o almirante Gouveia e Melo, que esteve na cerimónia de apresentação das Forças Armadas ao Chefe de Estado.

Santarém recebeu no sábado o novo Presidente da República, António José Seguro; o candidato derrotado na segunda volta, André Ventura, que esteve numa acção do Chega; e também o almirante Gouveia e Melo, que esteve na cerimónia de apresentação das Forças Armadas ao Chefe de Estado. Gouveia e Melo, aliás, tem sido presença constante em Santarém desde a campanha eleitoral para as Presidenciais, e por lá continua, firme e hirto, a prometer seriedade e liderança. Será já a pensar nas próximas?.