Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 02-04-2026 18:00
Suar as estopinhas
- foto O MIRANTE
A ausência da presidente da mesa da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e do secretário apanhou todos de surpresa na reunião extraordinária desse órgão.
A ausência da presidente da mesa da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e do secretário apanhou todos de surpresa na reunião extraordinária desse órgão. Que o diga Vasco Anjos Costa, que teve de assumir a presidência da mesa com pouca margem para se preparar. Pode-se dizer que o presidente substituto suou as estopinhas e várias vezes foi apanhado a limpar o suor da testa. Mas uma coisa é certa: apesar da inexperiência, dirigiu os trabalhos melhor do que alguns autarcas mais experientes. E não se deixou afectar por algumas interpelações feitas à mesa, que podiam desestabilizar o decorrer da reunião.
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