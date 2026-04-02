uma parceria com o Jornal Expresso
06/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 02-04-2026 18:00

Suar as estopinhas

Suar as estopinhas
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A ausência da presidente da mesa da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e do secretário apanhou todos de surpresa na reunião extraordinária desse órgão.

A ausência da presidente da mesa da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e do secretário apanhou todos de surpresa na reunião extraordinária desse órgão. Que o diga Vasco Anjos Costa, que teve de assumir a presidência da mesa com pouca margem para se preparar. Pode-se dizer que o presidente substituto suou as estopinhas e várias vezes foi apanhado a limpar o suor da testa. Mas uma coisa é certa: apesar da inexperiência, dirigiu os trabalhos melhor do que alguns autarcas mais experientes. E não se deixou afectar por algumas interpelações feitas à mesa, que podiam desestabilizar o decorrer da reunião.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Vale Tejo
    01-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região