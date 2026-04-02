Suar as estopinhas

A ausência da presidente da mesa da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e do secretário apanhou todos de surpresa na reunião extraordinária desse órgão. Que o diga Vasco Anjos Costa, que teve de assumir a presidência da mesa com pouca margem para se preparar. Pode-se dizer que o presidente substituto suou as estopinhas e várias vezes foi apanhado a limpar o suor da testa. Mas uma coisa é certa: apesar da inexperiência, dirigiu os trabalhos melhor do que alguns autarcas mais experientes. E não se deixou afectar por algumas interpelações feitas à mesa, que podiam desestabilizar o decorrer da reunião.