Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-04-2026 10:00
Encher o depósito em Espanha!
- foto DR
Há portugueses que, mal passam a fronteira, respiram liberdade fiscal, atestam os carros em Espanha, e regressam com o tanque cheio e o peito inchado.
Há portugueses que, mal passam a fronteira, respiram liberdade fiscal, atestam os carros em Espanha, e regressam com o tanque cheio e o peito inchado. Nas redes sociais, onde foi publicado este talão de compra, denunciam que em Portugal “andam a roubar o povo”. Em Portugal abastecer um carro não é uma despesa, mas sim uma experiência pedagógica e de resiliência sobre como resistir à fiscalidade agressiva.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1764
01-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1764
01-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1764
01-04-2026
Capa Vale Tejo
01-04-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região