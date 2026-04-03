Encher o depósito em Espanha!

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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-04-2026 10:00

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Há portugueses que, mal passam a fronteira, respiram liberdade fiscal, atestam os carros em Espanha, e regressam com o tanque cheio e o peito inchado.

Há portugueses que, mal passam a fronteira, respiram liberdade fiscal, atestam os carros em Espanha, e regressam com o tanque cheio e o peito inchado. Nas redes sociais, onde foi publicado este talão de compra, denunciam que em Portugal “andam a roubar o povo”. Em Portugal abastecer um carro não é uma despesa, mas sim uma experiência pedagógica e de resiliência sobre como resistir à fiscalidade agressiva.

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