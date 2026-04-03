uma parceria com o Jornal Expresso
06/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-04-2026 07:00

Entre dizer e dar a entender

- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A poucos metros da entrada da Feira Medieval de Benavente, uma frase solta atravessou o caminho como quem não quer a coisa: “Misérias de ruas, mas festas há com fartura”. Podia ser queixa, podia ser ironia, podia ser apenas conversa de circunstância. Ficou no ar como tantas coisas que se dizem sem compromisso, mas que dão que pensar. Já lá dentro, um ardina de serviço puxava pela voz e pelas páginas do fictício “Diário de Notícias de Benavente”, garantindo que, pelo menos na ficção, tudo tinha enquadramento e narrativa. Na vida real, cada um faz a sua leitura: uns ficam-se pela festança, outros pelas entrelinhas. E assim se vai fazendo a crónica, ora em voz alta, ora em surdina.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Vale Tejo
    01-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região