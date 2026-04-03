Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-04-2026 07:00
Entre dizer e dar a entender
- foto O MIRANTE
A poucos metros da entrada da Feira Medieval de Benavente, uma frase solta atravessou o caminho como quem não quer a coisa: “Misérias de ruas, mas festas há com fartura”.
A poucos metros da entrada da Feira Medieval de Benavente, uma frase solta atravessou o caminho como quem não quer a coisa: “Misérias de ruas, mas festas há com fartura”. Podia ser queixa, podia ser ironia, podia ser apenas conversa de circunstância. Ficou no ar como tantas coisas que se dizem sem compromisso, mas que dão que pensar. Já lá dentro, um ardina de serviço puxava pela voz e pelas páginas do fictício “Diário de Notícias de Benavente”, garantindo que, pelo menos na ficção, tudo tinha enquadramento e narrativa. Na vida real, cada um faz a sua leitura: uns ficam-se pela festança, outros pelas entrelinhas. E assim se vai fazendo a crónica, ora em voz alta, ora em surdina.
