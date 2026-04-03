uma parceria com o Jornal Expresso
06/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-04-2026 18:00

Foral com direito a prolongamento

Foral com direito a prolongamento
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Há cerimónias que homenageiam o passado e outras que testam a paciência do presente.

Há cerimónias que homenageiam o passado e outras que testam a paciência do presente. Em Benavente, conseguiu-se fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Na gala dos 826 anos do Foral, entre vídeos emotivos e memórias partilhadas, houve quem levasse o conceito de “intervenção” a sério… demasiado a sério. A ex-presidente da junta Inês Correia não só esticou o discurso para lá do relógio como decidiu transformar o momento numa espécie de reunião de equipa em palco, chamando antigos colaboradores como quem convoca suplentes para o aquecimento. Da plateia, alguém tentou pôr ordem na coisa com um sonoro “já chega” e a resposta não se fez esperar: “Pode vir aqui fazer-me companhia se faz favor?”, num convite directo ao autor do protesto para subir ao palco, e que o mesmo recusou preferindo esperar sentado que a morosa intervenção chegasse ao fim… .

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Vale Tejo
    01-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região