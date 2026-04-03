Foral com direito a prolongamento

Há cerimónias que homenageiam o passado e outras que testam a paciência do presente. Em Benavente, conseguiu-se fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Na gala dos 826 anos do Foral, entre vídeos emotivos e memórias partilhadas, houve quem levasse o conceito de “intervenção” a sério… demasiado a sério. A ex-presidente da junta Inês Correia não só esticou o discurso para lá do relógio como decidiu transformar o momento numa espécie de reunião de equipa em palco, chamando antigos colaboradores como quem convoca suplentes para o aquecimento. Da plateia, alguém tentou pôr ordem na coisa com um sonoro “já chega” e a resposta não se fez esperar: “Pode vir aqui fazer-me companhia se faz favor?”, num convite directo ao autor do protesto para subir ao palco, e que o mesmo recusou preferindo esperar sentado que a morosa intervenção chegasse ao fim… .