Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-04-2026 21:00
Via verde
- foto O MIRANTE
Neste poste no centro de Santarém, que avisa que se está a entrar numa zona de circulação limitada a 20 km/h.
Neste poste no centro de Santarém, que avisa que se está a entrar numa zona de circulação limitada a 20 km/h, alguém se dedicou com extrema atenção ao detalhe a decorar o poste com autocolantes alusivos ao Sporting Clube de Portugal. Um trabalho de paciência e fervor clubístico que também pode ser encarado como vandalismo sobre um inocente sinal de trânsito. Resta saber se o VAR estava atento à jogada….
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