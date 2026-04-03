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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-04-2026 21:00

Via verde

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- foto O MIRANTE
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Neste poste no centro de Santarém, que avisa que se está a entrar numa zona de circulação limitada a 20 km/h.

Neste poste no centro de Santarém, que avisa que se está a entrar numa zona de circulação limitada a 20 km/h, alguém se dedicou com extrema atenção ao detalhe a decorar o poste com autocolantes alusivos ao Sporting Clube de Portugal. Um trabalho de paciência e fervor clubístico que também pode ser encarado como vandalismo sobre um inocente sinal de trânsito. Resta saber se o VAR estava atento à jogada….

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