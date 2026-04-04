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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 04-04-2026 12:00

De aliados a adversários no Chega de Santarém

De aliados a adversários no Chega de Santarém
- Foto Facebook Chega
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Na política local, sobretudo no Chega, as alianças fazem-se e desfazem-se com uma rapidez que não surpreende.

Na política local, sobretudo no Chega, as alianças fazem-se e desfazem-se com uma rapidez que não surpreende. O caso de Manuela Estevão e Pedro Correia é um desses exemplos acabados de degradação de uma relação política que, em tempos, parecia sólida e cúmplice, ao ponto de inclusive darem juntos umas voltinhas de moto. Manuela Estevão tem escolhido as redes sociais como palco privilegiado para ajustar contas, num tom inflamado e sem filtro. A intervenção política feita assim pode dar palco, mas raramente dá credibilidade. Quando a crítica política resvala para a agressividade permanente, o debate empobrece e o partido fragiliza-se. Pedro Correia, com um perfil mais contido e institucional, parece ter optado pelo distanciamento. Não será difícil perceber porquê, basta conhecer Manuela Estevão.

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